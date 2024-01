Après plusieurs semaines d’enquête, deux individus ont été interpellés à Lyon après avoir volé et frappé les deux jeunes hommes qui défendaient leur amie.

Les faits remontent au 30 novembre 2023. Il était alors 00h45 lorsque la police était appelée pour un fait de vol avec violences sur le quai du métro à la gare de Vaise. Deux jeunes hommes de 17 et 18 ans expliquent avoir voulu aider leur amie qui se faisait importunée par deux hommes. L’une des victimes a donc sorti son téléphone afin de filmer les individus, mais se le faisant rapidement dérober des mains.

L’un des suspects lui a alors assené plusieurs coups violents au visage. Le deuxième jeune homme, qui a également essayé de s’interposer, a lui aussi reçu plusieurs coups. Les deux suspects ont réussi à prendre la fuite à pied et en possession du portable.

Plusieurs semaines d’enquête

Les deux jeunes hommes se sont vus délivrer un certificat médial ainsi que plusieurs jours d’ITT, dix jours pour le premier, et huit jours pour le second. Les deux amis ont porté plainte. La jeune fille importunée verbalement n’a pas été blessée et n’a pas porté plainte.

L’enquête menée par les policiers a, par la suite, permis d’identifier les deux suspects. Ils ont été interpellés hier, jeudi 24 janvier, à 6h25 du matin à leur domicile. Les vêtements qu’ils portaient au moment des faits ont été retrouvés, mais pas le portable dérobé.

Les deux suspects, âgés de 19 et 21 ans, déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue. Ils ont partiellement reconnu les faits et ont avoué avoir jeté le portable après l’altercation. Ils ont été présentés au parquet aujourd’hui en vue d’une comparution immédiate.