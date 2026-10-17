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Le cortège mobilisé sur la place Bellecour ce samedi.

À Lyon, derrière les tensions, une mobilisation contre la vie chère et un gouvernement contesté

  • par Amaury Perrin

    • Près de 20 000 personnes ont manifesté à Lyon contre la vie chère et le gouvernement ce samedi 17 octobre. D’abord festive et familiale, l'ambiance de la mobilisation a progressivement basculé.

    Un mouvement de taille secoue la France depuis quelques semaines. Résultat : près de 20 000 personnes ont manifesté à Lyon ce samedi 17 octobre, selon les chiffres de la préfecture du Rhône. Lycéens, étudiants, familles, retraités, soignants et syndicats ont ainsi convergé pour dénoncer la vie chère et exprimer leur mécontentement envers le gouvernement. D’abord bon enfant, la mobilisation a peu à peu laissé place aux dégradations et aux affrontements dans le centre-ville.

    Emploi, services publics et pouvoir d’achat au cœur des revendications

    En début de rassemblement, la place Bellecour puis la rue de la République accueillaient une foule hétéroclite, composée de nombreuses familles, de jeunes, de retraités, de professeurs et de personnels médicaux. Les manifestants échangeaient ainsi dans une ambiance bon enfant et avançaient au rythme de slogans et d’une fanfare.

    Pour Salomé, 21 ans, la situation des jeunes diplômés nourrit la colère. "Les jeunes en ont marre d'être au chômage malgré cinq ans d'études et un diplôme en poche. Le marché du travail est complètement bouché et on se fait prendre nos jobs par l'IA. Sans compter que la vie est chère pour tout le monde." De son côté, Sabine, infirmière à l’hôpital, dénonce le manque de moyens dans les services publics : "Il n'y a plus d'argent. L'Etat sacrifie la santé, l'éducation, l'écologie et j'en passe au profit des ultra-riches".

    Mais, au fil des heures, l’atmosphère a changé. Après la dispersion progressive du cortège par les forces de l’ordre, des groupes de casseurs ont pris le dessus et multiplié les dégradations dans plusieurs rues du centre-ville. Malgré les tensions, certains manifestants ont aidé des automobilistes bloqués par les barrages. Sur le quai Gailleton, la foule a également applaudi les pompiers qui se dirigeaient vers le secteur de Bellecour après l’incendie de l’antenne de l’office de tourisme. Pascal, lyonnais retraité, salue la mobilisation des jeunes malgré les débordements. "C'est beau de voir la jeunesse se mobiliser et clamer ses droits. Même si les débordements sont malheureux et décrédibilisent le mouvement", déplore-t-il.

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