A Lyon, contre le "dîner des sommets", un "souper des roturiers"

A Lyon, des écologistes organisent, ce 14 décembre devant l'hôtel de Région, un "souper des roturiers" inédit. Une initiative cinglante qui fustige le "dîner des sommets" de Laurent Wauquiez de juin dernier, révélé par Mediapart.

L'événement rassemble le groupe Les Écologistes du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, les Jeunes Écologistes de Lyon et le parti Europe-Écologie-Les-Verts Rhône-Alpes, Savoie et Auvergne. Ce mercredi 14 décembre, de 18h à 20h sur l'esplanade François-Mitterrand, devant l'Hôtel de Région, les Lyonnais sont invités à un "souper des roturiers".

Au programme : soupe chaude, musique et animations, dont une roue de la fortune intitulée, non sans ironie, "que faire avec 150 000 € ?". Evidemment, ni le lieu ni la date ne relèvent du hasard : le jeudi 15 décembre se tiendra une assemblée plénière au conseil régional.

"Dénoncer l'absurdité"

"Notre objectif est de dénoncer l’absurdité de ces fastueux « dîners des sommets » organisés par Laurent Wauquiez, indiquent les organisateurs dans un communiqué publié vendredi 9 décembre. Il n’a jamais été aussi important d’être exemplaire en matière de bonne utilisation de l’argent public, à l’heure où nos concitoyens et concitoyennes souffrent de l’inflation et de la crise énergétique, à l’heure où nous devons porter l’espoir d’une société plus résiliente et d’une économie moins dépendante des énergies fossiles".

Pour rappel, en octobre dernier, le média d'investigation Mediapart levait le voile sur le fastueux dîner organisé en juin 2022 par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes au château de La Chaize, dans le Beaujolais, en présence de personnalités médiatiques et sportives. Suite à ces révélations, l'opposition a exigé un remboursement. Montant de la facture : 150 000 €, soit 1100€ par convive. Des photos de l'événement ont également été dévoilées par Mediapart début novembre.