Grand Lyon : 4 bonnes adresses pour des cadeaux de Noël uniques

A l'approche des fêtes, les bonnes adresses se multiplient pour offrir un large choix de cadeaux en tout genre. Voici un aperçu non exhaustif des marchés de Noël et boutiques éphémères où il fait bon flâner.

Les fêtes approchent, la Fête des Lumières rayonne, l'atmosphère de Noël se fait plus palpable. Pour dénicher ses cadeaux, plusieurs adresses lyonnaises valent le détour. Focus sur celles où se rendre dès ce week-end dans la métropole.

Le marché des créateurs au Chromatique (Lyon 7e)

L'art et l'artisanat sont à l'honneur à l'occasion de Gamut Party, le marché des créateurs et créatrices qui se tient ce week-end au café culturel Chromatique, dans le 7e arrondissement. Au programme, et jusqu'à dimanche après-midi : brunch, kermesse, friperie solidaire, et présentation de multiples créations dont photographies, céramiques, sérigraphies et illustrations, bougies artisanales, couteaux forgés, bijoux recyclés...Une caverne d'Ali baba pour trouver des cadeaux originaux...et de bon goût.

Jusqu'à ce dimanche 11 décembre, 15h, au Chromatique (51 rue Saint-Michel, Lyon 7e).

Le marché de Noël de Villeurbanne

Il vient tout juste d'ouvrir. Cette année, la municipalité a prévu un marché de Noël sous le thème de l'artisanat, avec une trentaine de chalets installés sur l'avenue Henri-Barbusse. Parmi les artisans présents, on retrouve Olivier Courbou, créateur de la boutique des Petits Pianos à Villeurbanne, labellisé "Fabriqué à Lyon" en novembre. En parallèle, un spectacle son et lumière éclairera, du 16 décembre au 1er janvier, la façade de la mairie. Une création du collectif Allumeurs de rêves, qui clôturera la titre honorifique de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture.

Le traditionnel marché de la place Carnot

Cette année, le marché de Noël de la place Carnot, en face de la gare Perrache, fait lui aussi la part belle à l'artisanat et aux produits alimentaires. Il suit également un nouveau cahier des charges plus éco-responsable, édicté par la mairie de Lyon, dans lequel une attention particulière est portée aux circuits courts et aux labels de qualité. Ce cahier des charges limite également à 5% l'offre de produits du monde.

Jusqu'au 24 décembre, place Carnot (Lyon 2e).

Le Pop up store de Fripes Machines

Pièces customisées uniques, décoration, vêtements et jeux en bois pour enfants sont proposés durant une semaine au Pop up store, ce concept store éphémère organisé par Fripes machine, un lieu entièrement dédié à la seconde main. Idéal pour tous les budgets, où pourront se croiser idées de cadeaux, pièces de marque, accessoires et objets de tous styles.

Du 12 au 18 décembre, de 10h à 20h, rue Port-du-Temple (Lyon 2e).