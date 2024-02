À l'entrée de Lyon, les voies de covoiturage étendues à l'A6 en 2025

Info Lyon Capitale. En service depuis 2021 aux entrées de Lyon, les deux voies de covoiturage de la M6 seront étendues au 1er trimestre 2025 à l’A6, depuis Limonest.

Lancées en 2021 aux entrées de Lyon, les voies de covoiturage de la M6 et de la M7 feront l’objet d’ici quelques semaines de contrôles radars, après plusieurs années d’attente de la Métropole de Lyon. Les deux voies réservées installées à la porte nord de Lyon, dans le sens Lyon-Paris et Paris-Lyon vont également faire l’objet d’un prolongement dans les prochains mois.

L’opérateur autoroutier APRR prévoit en effet d’étendre les voies de covoiturage de la M6 à l’autoroute A6, depuis Limonest. D’après les informations obtenues par Lyon Capitale, ce prolongement devrait être complètement effectif à partir du 1er trimestre 2025.

Une première phase de travaux en cours

Depuis le 5 février des travaux de génie civil préparatoires à ce prolongement sont ainsi menés par APRR, depuis la bifurcation entre l’A89 et l’A6, au niveau de Limonest, et jusqu’au début actuel de la voie de covoiturage. Ce chantier nécessite la neutralisation des voies de gauche de l’A6 dans les deux sens de circulation sur environ 3 km, afin de permettre aux équipes d’APRR de travailler en sécurité.

Cette première phase de travaux, qui se poursuivra jusqu’au 2 mars, vise à préparer la base qui servira à l’installation des portiques de signalisation lumineuse. Ces portiques, sur lesquels apparaissent les losanges blancs signalant l’activation, ou non, des voies de covoiturages, doivent être posés d’ici la fin de l’été 2024. De premiers essais seront ensuite menés lors de l’hiver 2024, avant la mise en service complète des deux voies dans un an.

Une première prolongation sur l'A7 en 2023

À l'issue de cette mise en service, les voies de covoiturage de la M6 devraient donc être prolongées de quelques kilomètres seulement, entre l’échangeur de La Garde (Dardilly, sortie n°33) et l’échangeur A6/A89 de Limonest.

Fin décembre 2023, c'est au sud de Lyon qu'une prolongation de la voie de covoiturage de la M7 avait été opérée sur l'A7, dans le sens sud-nord. Longue de 8 km, celle-ci débute à 3 km du noeud de Ternay et est activée du lundi au vendredi, entre 7h et 9h30.

Qui peut utiliser ces voies réservées ?

Initialement, les voies de covoiturage avaient été placées dans les deux sens de circulation sur la M7 (ex A7), au sud de Lyon, entre l’échangeur de Pierre Bénite et celui de Confluence et sur la M6 (ex-A6), au nord de Lyon, entre l’échangeur de La Garde (Dardilly, sortie n°33) et celui du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune, sortie n°36). Sur ces portions, elles sont actives du dimanche soir minuit au vendredi soir minuit. Lorsque le trafic est le plus dense, les voies de gauche de la M6 et de la M7 sont alors réservées aux véhicules transportant au minimum deux personnes, aux véhicules Crit'Air 0, aux taxis, et aux bus express. Pour le moment, APRR n'a pas précisé les jours et les horaires auxquels fonctionneront les voies de covoiturage de l'A6.

Pour rappel, les conducteurs roulant sur ces voies réservées sans en respecter les règles s’exposent à une amende de 90 euros, pouvant être majorée à 135 euros.

