À Givors, des groupes de jeunes incendient deux véhicules de police

Victime d'épisodes de violence depuis une semaine, la commune de Givors a de nouveau été le théâtre d'un chaos urbain dans la nuit du samedi 27 au 28 avril.

Des violences urbaines ont encore éclaté dans le centre-ville de Givors ce samedi soir. En effet, vers 22h15, divers groupes de jeunes ont allumé plusieurs feux, brulé des poubelles et tiré des mortiers, vraisemblablement dans l'intention d'attirer les forces de l'ordre. En outre, d'après les informations du Progrès, un incendie s'est déclaré dans le parking de la mairie place Jean Jaurès, anéantissant deux véhicules de la police municipale et un de la mairie.

Les pompiers sont finalement intervenus afin d'éteindre les flammes, lesquelles commençaient à grignoter le mur d'un bâtiment annexe. Aussi, aucun blessé n'a été déclaré. Plus tôt dans la soirée, quatre adolescents avaient été arrêtés suite à l'agression d'un autre mineur. Une enquête est désormais ouverte.

La préfète du Rhône a réagi sur X (ex-Twitter) en assurant que "des moyens supplémentaires de la Police Nationale ont été mis en place".

La Préfète condamne fermement les violences commises ce soir à #Givors envers sa municipalité et sa police.



Des moyens supplémentaires de la @PoliceNat69 ont été mis en place. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 27, 2024

Des violences à répétition depuis une semaine

Depuis le week-end dernier, de multiples incidents impliquant des groupes de jeunes ont été recensés à Givors, dont l'attaque de deux engins de chantier et l'incendie d'un tractopelle. Sur son compte Facebook, le maire de la commune, Mohamed Boudjellaba, condamne "avec la plus grande des fermetés ces actes criminels" et promet de "retrouver les fauteurs de trouble et les faire condamner par la justice".

