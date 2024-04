À l'Institut Lumière, une exposition en hommage aux plus grandes actrices hollywoodiennes

La Galerie Cinéma de l'Institut Lumière de Lyon présente en ce moment l'exposition Hollywood, la cité des femmes.

Une soixantaine de clichés en noir et blanc et en couleurs représentent les actrices américaines les plus mythiques, en studio ou sur les plateaux de tournage. Une exposition à retrouver dans la Galerie Cinéma de l'Institut Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, du 23 avril au 16 juin.

"Marlene Dietrich, Ida Lupino, Lauren Bacall, Bette Davis, Ingrid Bergman, Deborah Kerr, Lucille Ball… autant d’actrices américaines avec des trajectoires de stars qui incarnent l’âge d’or d’Hollywood de 1930 à 1955, écrit l'Institut Lumière sur son site internet. À cette période, le cinéma vit non seulement une révolution technique avec l’arrivée du parlant et de la couleur, mais aussi une révolution esthétique et artistique, symbolisée par cette fabrique à rêves".

L'exposition originale, montée en 2016 pour la sortie du livre Hollywood, la cité des femmes d’Antoine Sire, a été réactualisée en avril 2024.

Informations pratiques. Institut Lumière - Galerie Cinéma / 20 rue du Premier-Film Lyon 8e / Métro : Lumière-Monplaisir / Du 26 avril au 16 juin 2024 / Du mardi au dimanche de 11h à 19h (fermeture le 1er mai) / Plein tarif : 3€ / Entrée libre : voir conditions.