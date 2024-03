À Givors, six jeunes arrêtés après une agression raciste en 2022

Six mineurs ont été interpellés par la gendarmerie de Givors après avoir proféré des injures racistes et passé à tabac un jeune homme en 2022.

Les faits remontent à près de deux ans. En avril 2022, un jeune homme alors âgé de 16 ans qui attendait son train en gare d’Oullins avait été encerclé par plusieurs individus, insulté et passé à tabac. L’un des suspects lui demandait également de lui donner son téléphone, avant que la victime ne réussisse à prendre la fuite et puisse se réfugier dans un bus.

Six mineurs interpellés

Plusieurs lésions sur le corps de la victime avaient été constatées par un médecin et avaient entrainées une ITT de six jours. La victime déposait plainte. L’enquête de la gendarmerie de Givors permettait d’identifier six individus âgés de 15 à 18 ans, dont un était déjà incarcéré dans un centre de détention.

Ils ont tous été interpellés hier, mercredi 20 mars, et ont partiellement reconnu les faits lors de leur garde à vue. Les vêtements que portaient les suspects au moment des faits ont également été retrouvés à leurs domiciles. Ils seront convoqués devant le tribunal pour enfants le 6 juin prochain.