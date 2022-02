A Caluire, les écologistes s'expliquent sur leur abstention au projet de ferme urbaine bio (vidéo)

Jérôme Trotignon, conseiller municipal EELV de Caluire-et-Cuire, est l'invité de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono. Il revient sur l'abstention de son groupe écologiste sur le projet de ferme urbaine bio à Caluire.

Bastien Joint, conseiller municipal LR de Caluire-et-Cuire, était l'invité de 6 minutes chrono le 20 janvier. Il était venu expliquer les objectifs du projet de ferme urbaine à Caluire, qu'il pilote, avec notamment l'ambition de la production de 4000 repas chaque jour par la restauration municipale à partir des légumes de la ferme urbaine à horizon 2027 (retrouver l'interview ici).

Au cours de l'interview, Bastien Joint a notamment regretté que les élus EELV n'aient pas voté ce projet. "Les habitants de Caluire qui nous écrivent chaque jour pour pouvoir s'impliquer ne comprennent pas eux aussi cette position stérile. A Lyon, l'élu à l'alimentation (Gautier Chapuis, ndlr) a dit qu'il soutenait ce projet. A Caluire, nous avons des élus (écologistes) qui campent sur des positions dogmatiques", a-t-il ajouté.

Le groupe Urgence écologique et solidarité a souhaité répondre. "Notre groupe à Caluire s'est réjoui qu'il y ait enfin un projet en agro-écologie destiné aux circuits courts et destiné à la restauration scolaire et collective, en bio, ce qui ne peut que réjouir que les écologistes", explique Jérôme Trotignon, conseiller municipal EELV de Caluire, sur le plateau de 6 minutes chrono.

"Il y a eu une abstention parce que nous souhaitions que cela passe en zone agricole dans le cadre de la modification numéro 3 du PLUH, alors que la majorité initialement ne souhaitait pas ce passage en zone agricole", ajoute encore l'élu écologiste.

La suite des explications de Jérôme Trotignon est à retrouver ci-dessous.