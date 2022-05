L'association "Raid Aventure Organisation" composée de policiers bénévoles organise pour la première fois, dans le quartier de La Duchère, un événement qui vise à se rapprocher de la population. Les explications de Smaïl Aklit au micro de 6 Minutes Chrono.

La police débarque à la Duchère. Ce samedi 7 mai, des membres de l'association "Raid Aventure Organisation" vont s'installer sur l'esplanade du stade Balmont afin de proposer différents ateliers aux habitants du quartier. "On va leur proposer des activités sportives comme de l'escalade, de la boxe, du foot et du rugby, raconte Smaïl Aklit, un policier originaire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Il y aura aussi des activités professionnelles. Il s'agit de leur expliquer les gestes techniques d'interventions, tout ce qui est en lien avec le menottage, le contrôle et la palpation de sécurité. L'idée, c'est qu'ils puissent se mettre dans la peau d'un policier."

"Créer du lien, dialoguer"

Casser certaines barrières. Smaïl Aklit a bien conscience que la police est décriée notamment par les plus jeunes. "On le sait, la police est mal vue au sein du quartier de la Duchère, indique-t-il. Alors, on essaie de créer du lien, de dialoguer, poursuit-il. Le but, ce samedi, est mettre en place notre dispositif raid aventure et de cibler toutes les personnes : les adultes, les enfants, les mamans... D'ailleurs, elles viennent échanger avec nous."

En fin de journée, ce samedi, à partir de 18h, en partenariat avec le club de Lyon-La Duchère, un match de football caritatif sera organisé avec la présence notamment d'anciens joueurs passés par l'OL (Yacine Hima, Sylvain Idangar, Yohan Gomez, Jamal Alioui). Une tombola avec de nombreux lots à gagner (maillots de Karim Benzema et Faouzi Ghoulam) va permettre de reverser l'ensemble des recettes à l'association "Le combat de Célya", une fille de six ans atteinte d'une maladie orpheline.