À 3 mois du 1er tour, Lyon Capitale lance la série "Les Gones et la présidentielle"

Le 1er tour de la présidentielle, de l'élection suprême, c'est (déjà) dans trois mois. Le 10 avril 2022. Pendant trois mois, Lyon Capitale va partir à la rencontre des jeunes de la Métropole de Lyon, à travers des reportages. Les jeunes lyonnais attendent-ils quelque chose de cette élection ? Croient-ils encore en la politique ? Pourquoi s'engager ? Pourquoi se désintéresser ?

C'est l'échéance. LE rendez-vous tant attendu. Avant l'élection présidentielle française, prévue dans pile trois mois (le 10 avril 2022) Lyon Capitale souhaite donner la parole aux jeunes lyonnais et grands-lyonnais. Afin de recueillir leurs témoignages, connaître leurs attentes, leurs aspirations, leurs souhaits, leurs craintes. Des jeunes, pourtant les plus concernés par la France et le monde de demain, mais qui ont pour une grande partie boudé les urnes lors des dernières échéances électorales.

Alors que la campagne présidentielle va battre son plein dès le début de l'année 2022, la rédaction de Lyon Capitale lance la série "Les Gones et la présidentielle". Des rendez-vous réguliers avec des jeunes lyonnais (de - 35 ans) à retrouver sur notre site internet dédié : www.lyoncapitale.fr

De jeunes militants, de tous bords, de toutes sensibilités, de toutes aspirations, comme de jeunes découragés et dégoûtés par la politique

Des reportages, des interviews, des portraits. De jeunes militants, de tous bords, de toutes sensibilités, de toutes aspirations, comme de jeunes découragés et dégoûtés par la politique. En passant par des jeunes diplômés ou non, sensibilisés à l'action publique ou non, de quartiers chics ou populaires.

Avec un fil rouge : Les jeunes lyonnais attendent-ils quelque chose de cette élection ? Croient-ils encore en la politique ? Pourquoi s'engager ? Pourquoi se désintéresser ?

