Lyon : deux hommes interpellés à la Part-Dieu alors qu'ils dérobaient une chaîne en or à un passant

Le 6 janvier un jeune homme a été agressé à un arrêt de tramway de la gare Part-Dieu à Lyon. Deux hommes lui ont dérobé sa chaîne en or sous les yeux de policiers.

Pris en flagrant délit. Le 6 janvier dans l'après-midi vers 16 heures, des policiers patrouillent autour de la gare Part-Dieu de Lyon et voient un jeune homme être victime d'une agression. Ce sont deux individus qui se sont approchés de la victime et pendant que l'un lui donnait des coups dans les jambes tout en lui passant la main autour du cou, l'autre lui dérobait sa chaîne en or. Aussitôt, les deux agresseurs ont été interpellés par les policiers. Placés en garde-à-vue, ils ont d'abord nié les faits et affirmé être mineurs. Mais après un contrôle d'identité plus poussé, les agents de police ont pu déterminer que les deux agresseurs étaient majeurs.

Ils ont été présentés au parquet le 8 janvier en vue d'une comparution immédiate. Ils ont été écroués dans l'attente.