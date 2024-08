La raffinerie de Feyzin touchée par un feu d'hydrocarbure

Selon un communiqué de presse de TotalEnergies, aucune victime n'est à déplorer après le feu d'hydrocarbure qui s'est déclaré ce lundi à la raffinerie de Feyzin.

Il était 14h50 ce lundi 26 août quand un feu d'hydrocarbure s'est déclaré à la raffinerie de Feyzin. L'unité "reformeur" du secteur raffinage a été touché par le sinistre selon le gérant, la société TotalEnergies.

Les pompiers et autres moyens de secours sont parvenus rapidement à éteindre le feu et la zone a été mise en sécurité. Selon le communiqué de presse publié par le groupe, aucune victime n'est à déplorer et le feu n'aura eu "aucun impact environnemental".

Si des fumées de combustion ont pu être vu depuis l'extérieur de l'usine, TotalEnergies "regrette la gêne occasionnée et remercie la population riveraine pour sa compréhension".