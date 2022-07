5 départements de la région en alerte orages ce vendredi

Météo France place 5 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en alerte jaune "orages" ce vendredi 29 juillet.

Il s'agit des départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Ces départements sont placés en alerte orages de 8h à 20h ce vendredi 29 juillet.

"Dès le lever du jour, des averses orageuses tombent sur les Pyrénées et l'Occitanie.Au fil des heures de la matinée, ces averses orageuses se décalent vers la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et les Alpes. L'après-midi l'activité orageuse s'atténue sur le sud-ouest du pays, l'instabilité se maintient cependant sur l'est de la chaine pyrénéenne ainsi que sur les reliefs du Massif-Central et des Alpes", explique Météo France dans son bulletin du jour.