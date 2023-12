Depuis le 18 octobre, il a plu à Lyon et dans la métropole plus de 75% des journées. Un chiffre impressionnant qui témoigne d'un épisode pluvieux particulièrement long.

Vous avez l'impression qu'il pleut en continu à Lyon depuis quasiment deux mois ? Que le soleil est absent du paysage depuis les températures estivales de début octobre ? Et bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Même si la région lyonnaise a connu quelques journées d'accalmie ces 50 derniers jours, depuis le 18 octobre, date du début des précipitations, il pleut plus de 3 jours sur 4. Un ratio de 75% qui représente 42 jours concernés par au moins quelques gouttes de pluie sur les 56 derniers qui viennent de s'écouler.

Un épisode historique au niveau national

"Mi-octobre on est passé d'un seul coup d'un temps estival et de températures anormalement hautes (il faisait encore 30 degrés le 9 octobre à Lyon) à un flux très différent et une pluie quasi non stop depuis" débute Guillaume Séchet, météorologiste fondateur du site Météo-Lyon. Fin novembre, au niveau national, l'épisode pluvieux était le plus important jamais enregistré en France depuis 1958, aussi bien en quantité qu'en nombre de jours concernés par ces précipitations.

"La seule particularité de la région lyonnaise c'est le cumul des précipitations" explique le météorologiste. Protégée en partie par le Massif central, l'agglomération lyonnaise a ainsi connu des chiffres anormalement élevés en nombre de jours de pluie ces 50 derniers jours, sans pour autant que le cumul des précipitations ne dépasse les normales de saison. Ainsi, en novembre, il a plu à Lyon 21 jours sur 30, dont 16 jours avec un cumul supérieur à 1 millimètre de pluie, alors que la moyenne pour novembre est à 10 jours seulement. Mais avec 71 mm de pluie cumulée sur le mois dernier, la région lyonnaise est en dessous de la moyenne, qui est de 87 mm. "Il a plu souvent mais pas en très grande quantité car le gros des précipitations s'est surtout déversé sur le Massif central" poursuit Guillaume Séchet.

"On voit le bout du tunnel niveau pluie"

Guillaume Séchet, météorologiste à Météo-Lyon

Malgré tout, ces précipitations qui durent dans le temps ont permis de rattraper le retard pris suite aux différentes sécheresses qui ont touché la région cette année. "On est revenu dans la moyenne de l'année en termes de précipitations dans le Rhône" détaille le prévisionniste. Depuis le 18 octobre, il est tombé 270 mm de pluie soit un tiers de la moyenne annuelle des précipitations dans le département du Rhône (821 mm).

"On voit le bout du tunnel niveau pluie" rassure Guillaume Séchet, expliquant que l'épisode actuel, qui dure depuis six jours non stop, devrait prendre fin jeudi. "A partir de vendredi on devrait retrouver un temps très calme, anticyclonique, au moins pour 10 jours voire deux semaines" complète-t-il. Mais si la pluie devrait disparaître du quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais, ce n'est pas pour autant que le soleil refera surface. "A cette période là, qui dit anticyclone dit souvent grisaille. On risque de pas beaucoup voir le soleil avec probablement du brouillard le matin".

Un retour de la pluie début 2024 ?

Après cette parenthèse sans pluie, cette dernière pourrait en revanche de nouveau s'inviter à la fête pour le début d'année 2024. "La tendance globale pour les prochains mois est un retour de la pluie de manière durable sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest" conclut Guillaume Séchet. Il vous reste encore 12 jours pour commander vos bottes et imperméables au papa Noël.