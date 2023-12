Pluies, inondations, crues : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours placés en vigilance orange mardi 12 décembre en raison de fortes pluies, couplées à la fonte du manteau neigeux qui pourrait entraîner des inondations et des crues.

"Proches des quantités habituellement observées sur un mois", selon Météo France, les fortes précipitations qui touchent les Alpes du Nord depuis quelques jours sont largement accentuées par la fonte du manteau neigeux. Lundi, la limite pluie-neige est remontée jusqu’à 2 400 m par endroits, faisant fondre la neige fraîche tombée ces derniers jours. Ce mardi matin, la limite se situait entre 2200 et 2300 m, mais elle devrait progressivement redescendre dans l’après-midi pour arriver autour de 1600-1800m.

"D'ici ce soir, on attend encore 20 à 40 mm en moyenne sur les massifs des Savoies" Météo France

En attendant, l’eau générée par la fonte des neiges devrait rejoindre le bas des vallées, faisant gonfler des cours d’eau déjà très chargés par les fortes précipitations enregistrées depuis 24 heures. Alors que 20 à 40 mm de pluie sont déjà tombés sur les massifs de l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes lundi, "d'ici ce soir, on attend encore 20 à 40 mm en moyenne sur les massifs des Savoies. Localement, on pourra atteindre 50 à 60mm sur le massif du mont blanc", prévient Météo France.

L'Arve, l'Isère et le Giffre en vigilance orange

De fait, les territoires de la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange pluie, inondations et crues ce mardi, tout comme l’Isère, qui pourrait être confrontée à des inondations. D’Albertville à Grenoble, l’Isère est en crue ce mardi. "Globalement stables aujourd’hui", les niveaux de l’Isère devraient toutefois connaître "une nouvelle hausse en fin de journée et au cours de la nuit de mardi à mercredi", estime Vigicrues, l’organisme chargé de contrôler le niveau des cours d’eau en France.

Plus au nord, en Haute-Savoie, après avoir connu un ralentissement lundi après-midi, la hausse du niveau de l’Arve pourrait connaître une nouvelle accélération "en fin de journée de mardi sous des intensités pluvieuses plus marquées" prévient Vigicrues. Enregistré à 2m95 au cours de la nuit au niveau de l’échelle de Reignier-Ésery, le niveau de l’Arve pourrait grimper jusqu’à 3m20. Non loin de là, de premiers débordements pourraient être enregistrés en fin de journée sur le Giffre.