Clean in Lyon renouvelle son opération de ramassage des déchets

Le 19 septembre, les entreprises et associations de Lyon sont invitées à se mobiliser pour nettoyer la ville de ses déchets.

Clean in Lyon revient mobiliser les entreprises lyonnaises pour une 4e édition. À l’initiative d’Everial et d’Harmonie Mutuelle, l’événement a pour but de nettoyer et dépolluer la ville pour la rendre plus propre. En impliquant notamment plusieurs entreprises et associations lors d'une grande opération. Lors de l'édition 2023, 340 personnes s'étaient ainsi rassemblées pour ramasser plus de trois tonnes de déchets.

Deux opérations de ramassage des ordures

Après trois éditions qui ont confirmé l’intérêt croissant des participants, Clean in Lyon fera son grand retour dans la capitale des Gaules le 19 septembre prochain. Certaines entreprises participeront directement au pied de leurs locaux entre 12 et 14 heures. Mais la plupart se réuniront au campus lyonnais du Groupe IGS au 47 rue du Sergent Michel Berthet.

Au programme, ramassage des déchets de 17h30 jusqu'à 18h45 sur le site commun. Les ordures ramassées seront ensuite triées par les entreprises avec des associations partenaires. Pour clôturer l'évènement, les participants sont invités à un cocktail zéro déchet. Ils pourront y suivre des animations et échanger avec les équipes du Clean in Lyon. Pour participer, les inscriptions se font d'ailleurs en ligne sur leur site.

Lire aussi : Déchets dans l'eau : la face cachée du Rhône