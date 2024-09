Ain : la Plaine des sport de Valserhône ouvre après deux ans de travaux

Situé sur un ancien site industriel acquis par la commune de Valserhône, dans l’Ain, la Plaine des sports va ouvrir ses portes le 14 septembre après deux ans de travaux.

Il y a un peu plus de deux ans, il n’y avait que l’ancien site industriel Pechiney Electrométallurgie. Racheté par la commune de Valserhône, dans l’Ain, en 2014, c’est désormais un tout nouveau complexe sportif qui va ouvrir ses portes au public le 14 septembre, rapportent nos confrères d’actuAin.

Plusieurs terrains de sport et 1 600 places en tribune

La Plaine des sports, dont les travaux ont été réalisés par l’agence Chabanne, comprend deux terrains de rugby en gazon synthétique, quatre terrains de tennis extérieur et quatre terrains en intérieur, deux terrains de padel et 1 600 places en tribunes. Une salle de préparation physique et différents espaces pour le rugby ou encore le tir à l’arc seront également dévoilés.

À l’occasion de l’inauguration, un événement sportif sera ouvert au public de 10 heures à 22 heures. Activités, démonstrations sportives ou encore buvette et restauration seront organisées.