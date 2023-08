35 000 festivaliers à Woodstower, la fréquentation en baisse

Le festival Woodstower peut accueillir 10 000 personnes la semaine et 15 000 le week-end. Mais cette année les organisateurs n’ont que peu de visibilité sur ce que donnera la billetterie. (Crédit Brice Robert)

Le festival Woodstower s'est terminé dimanche 27 août, après quatre jours de festival, entre canicule et pluie. Plus de 35 000 festivaliers étaient au rendez-vous.

C'était le dernier festival de musiques électroniques de l'été à Lyon. Woodstower a rameuté plus de 35 000 festivaliers du 23 au 27 août, au grand parc de Miribel-Jonage, un chiffre en baisse par rapport à l'an passé, où 43 000 participants étaient au rendez-vous. Entre canicule et pluie, depuis le début de cette 24e édition, les conditions météorologies ont compliqué le Woodstower.

Après des échanges avec la préfecture du Rhône en début de semaine dernière, il avait été décidé de repousser d’une heure le début du festival, de décaler l’ouverture des bars, d’annuler les premiers concerts et de mettre sur pied une "brigade canicule". En parallèle, la soirée du vendredi 25 août a également connu des perturbations en raison cette fois-ci des épisodes orageux. De ce fait, les concerts étaient décalés de 30 minutes. "Les ventes habituelles de dernières minutes et les recettes annexes (bar, restauration…) essentielles à l'économie du festival n'ont pas été au rendez-vous. Le déficit s'annonce important et menace la pérennité de l'association", indiquent les organisateurs du festival dans un communiqué.

En difficulté financière

En plus des mauvaises conditions météos, le festival était mis à mal par le retrait d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour rappel, quelques mois plus tôt, en mai, la Région Auvergne-Rhône-Alpes votait le retrait de sa subvention d'un montant de 40 000 euros au festival Woodstower. Le directeur du festival, Maxime Noly, avait exprimé son incompréhension et son inquiétude quant à l'avenir de cet événement historique.

40 000 € en moins donc, représentant environ 2 % du budget total de l'événement, "ça paraît peu, mais pour que le festival ait un budget ambitieux de deux millions d'euros, il nous faut ces subventions, détaillait Maxime Noly dans les colonnes de Lyon Capitale. Et d'ajouter : C'est de l'acquis qui ne dépend pas de la billetterie alors que le reste de budget est de l'hypothétique."

Malgré une météo chaotique et une baisse de fréquentation, les organisateurs annoncent d'ores et déjà être "déterminés à préparer une 25e édition".

