La Région Auvergne-Rhône-Alpes supprime les financements du festival Woodstower

L'association Woodstower, organisatrice du festival éponyme exprime son "incompréhension" suite au retrait de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce vendredi, en commission permanente, l'exécutif de Laurent Wauquiez a acté la suppression de la subvention accordée au festival Woodstower qui touchait jusqu'ici la somme de 40 000 €. Dans un communiqué de presse, l'association organisatrice du festival exprime son "étonnement et [son] incompréhension".

Woodstower déplore "la brutalité de la méthode"

"Etonnement face à la brutalité de la méthode, puisqu’aucune explication n’a accompagné les raisons qui ont motivé cette décision et qu’aucune demande de rendez-vous n’ont obtenu de réponse ces dernières semaines, que ce soit de la part de madame Sophie Rotkopf, vice-Présidente déléguée à la culture et au patrimoine ou de Laurent Wauquiez, président de région", déplorent l'équipe de Woodstower.

L'association insiste notamment sur les actions qu'elle mène tout au long de l'année dans des territoires isolés de l'Ain et du Rhône, "qui répond en tout point aux critères d’accompagnement de la région". "Le retrait de la subvention accordée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes aura un impact direct sur nos capacités à mener à bien ces différentes actions. Il remet en cause la place importante des propositions gratuites du festival, musique, art de rue et spectacles, qui représentent plus de 40% de l’offre du festival", ajoutent encore les membres de l'association.