Une jeune association lance la première édition du festival Île aux oiseaux à Pont-de-Vaux ce week-end du vendredi 1er septembre au samedi 2 septembre, dans l'Ain.

Le festival Île aux oiseaux lance sa toute première édition ce week-end, du vendredi 1er septembre au samedi 2 septembre à Pont-de-Vaux, dans l'Ain. En plus des concerts musicaux, le festival a mis en place une allée commerçante avec des stands de friperie, d'illustrations, de bijoux, de maquillage, de yoga ou encore de massage.

House, Disco et Techno

Au menu de la programmation : house, disco et techno. C'est donc une programmation éclectique enchaînant de la deep techno, minimal, goovy house, afrohouse, ambient, disco funk... où plus de 20 artistes aux univers musicaux différents viendront se produire. Le festival promeut également l'émergence des artistes locaux de la région, à savoir Azbine, Lucifer, ou encore Heretix et Nuage Rose. Les festivaliers sont invités à venir danser sur les deux scènes du festival, Le merle enchanteur (scène house) et Le coq effréné (scène techno).

Les places sont encore en vente sur le site de l'événement.