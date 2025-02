54% des établissements rhodaniens contrôlés affichant la mention "fait maison" sont en anomalie. C'est ce qu'a révélé le contrôle d'éléments de communication auprès des restaurateurs, mené par la Préfecture du Rhône.

138 avertissements, huit amendes administratives et 39 procès verbaux pénaux ont été distribués lors des contrôles d'éléments de communication, entrepris auprès des restaurateurs par la préfecture du Rhône. Parmi eux, 59 ont été contrôlés sur la mention "fait maison", dont 32 jugés en anomalie. Si une importante proportion a simplement écopée d'un avertissement écrit, cinq d'entre eux ont été transmis à la justice pour sanctions. Les trois restants ont quant à eux été contraints de modifier au choix, leur publicité, ou, leur mode de fabrication.

Les autres critères d'évaluation portaient sur des éléments de communication, tels que le titre de "maître restaurateur ", le poids des viandes ou leur origine et toutes autres mentions valorisantes : bio, local, circuits courts... Des contrôles aboutissant à plus de 75% de non-conformité, pour la plus grande part concernant des dysfonctionnements mineurs.

Plusieurs critères pour la mention "fait maison"

Règlementée par une loi du Code de la consommation, la mention "fait maison" repose sur plusieurs critères. Afin de pouvoir la mentionner, les restaurateurs doivent préparer leurs plats sur place, et à partir de produits bruts. Celle-ci distingue ainsi les plats de fabrication artisanale, des plats ou ingrédients industriels, prêts à l’emploi, achetés en grande surface ou auprès d’un grossiste, réchauffés ou assemblés.

Lire aussi :