Alexandre Perga est le nouveau président du CJD Rhône-Alpes qui regroupe 630 entrepreneurs qui "osent être dirigeants autrement". Il est l'invité de "6 minutes chrono".

Alexandre Perga, directeur d'agence de l'un des principaux acteurs français indépendants du secteur de la construction, vient de prendre la présidence du CJD Rhône-Alpes.

Ce mouvement associatif, "plus ancien mouvement patronal français", créé en 1938, a pour ambition de "mettre l'économie au service de l'homme".

Concrètement, explique Alexandre Perga, "on n'est pas là pour faire du business et s'échanger des cartes de visite." (même si les 630 entreprises adhérentes représentent un chiffre d'affaires cumulé de 2,4 milliards d'euros). "Quand on rentre au CJD, c'est pour se former soi en tant que dirigeant pour transformer son entreprise et la rendre durable, responsable, agréable, et agir pour inspirer."

Souvent considéré comme le "poil à gratter du patronat", le CJD , explique Alexandre Perga, "gratte là où ça pique, met le doigt là où ça fait mal pour faire avancer les choses. "

Oser être dirigeant autrement pour avancer différemment.