Le cirque Medrano va quitter la Confluence pour s'installer place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon.

Après 23 années passées à la Confluence, le cirque Medrano déménage et s'installera désormais place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon, comme l'indique Le Progrès. Après des négociations intenses et plusieurs réunions avec les services municipaux, l'emplacement a été jugé idéal en raison de sa taille, de sa proximité avec les transports en commun et de sa facilité d'aménagement. Toutefois, le chapiteau sera plus petit qu'à Confluence, avec une capacité de 1 500 places contre 2 200 auparavant, une adaptation nécessaire pour la pérennité du spectacle dans ce nouveau cadre.

Le programme 2024 du cirque Medrano mettra l'accent sur les jeux du cirque en résonance avec les Jeux Olympiques, avec des disciplines comme le freestyle à vélo et des démonstrations de force pure. Une trentaine d'artistes, dont des clowns nouvelle génération, seront à l'affiche. Le lancement du spectacle est prévu le 12 octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. Par ailleurs, le cirque a anticipé la fin des animaux dans ses spectacles, interdisant leur présence depuis 2022, en plaçant les 177 animaux qu’il possédait autrefois dans des fermes pédagogiques et des parcs animaliers, une démarche nécessaire en vue de l'interdiction officielle prévue pour 2028.