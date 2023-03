20°c attendus à Lyon mercredi 29 mars 

Le thermomètre grimpe ce mercredi 29 mars entre Rhône et Saône. Il fera jusqu’à 20°c cet après-midi.

Ce mercredi 29 mars, la température va grimper de 7°c par rapport à mardi. Selon les prévisions de Météo France, le thermomètre devrait atteindre 20°c cet après-midi à Lyon. Soit plus de 6°c par rapport aux moyennes de saison. Dans la matinée comptez plutôt entre 7 et 15°c, dans l’après-midi entre 16 et 20°c, puis dans la soirée autour de 17°c.

Du côté du ciel, les passages nuageux devraient alterner avec les éclaircies tout au long de journée.