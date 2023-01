12°c et des averses ce vendredi 13 janvier à Lyon 

La météo ne sera que peu clémente avec les Lyonnais ce vendredi 13 janvier. Des averses sont attendues tout au long de la journée.

Avant de retrouver des normales de saison la semaine prochaine, avec des chutes de neige sur les massifs montagneux et parfois en plaine, les températures continuent de monter. Ce vendredi 13 janvier les moyennes du mois de janvier seront dépassées de près de 5°c, il fera ainsi jusqu’à 12°c cet après-midi. Dans la matinée le thermomètre affichera entre 7°c à 8 heures et 10°c à midi, 12°c dans l’après-midi, puis entre 8 et 6°c ce soir.

Du côté du ciel, quelques éclaircies sont attendues dans l’après-midi, au milieu des averses qui devraient persister tout au long de la journée. Elles ne devraient s’estomper qu’en milieu de soirée.