Un 5e restaurant pour Anne-Sophie Pic, cheffe la plus étoilée du monde

Anne-Sophie Pic, la cheffe la plus étoilée au monde, ouvre sa cinquième adresse à Singapour.

Le restaurant s’appelle La Dame de Pic Raffles Singapour. Il occupe l’une des salles de restaurant les plus prestigieuses de l’hôtel Raffles, l'un des bâtiments phares de Singapour (de style colonial indémodable, le Raffles a ouvert en 1887 dans un bâtiment à l'allure de bungalow sur plombant la mer de Chine méridionale, avec une liste de clients ressemblant au bottin mondain). "Le choix du Raffles Singapour allait de soi. Comme pour le Raffles, la tradition culinaire de la famille Pic embrasse plus d’un siècle. À l’instar de ce magnifique hôtel qui deviendra l’une de nos résidences à l’international, nous partageons la même vision : offrir à nos hôtes des expériences originales et innovantes" explique Anne-Sophie Pic.

Au menu : les berlingots, iconiques de la cuisine de la cheffe qui seront associés à la rue des jardins, connue également sous le nom de Chou Cao, qui rehausse la farce à la fondue de fromage français ; le concombre au caviar osciètre, un élégant hors d’œuvre au caviar raffiné, pickles de concombre, consommé de concombre infusé à la feuille de cassis, quenelle au thé hojicha, crème glacée au cubèbe et cassis ; le bœuf tajima wagyu, rôti de wagyu accompagné de betteraves cuites au four et d’un bouillon de champignons infusé à la fleur d’osmanthus ou le mille-feuille blanc, signature d’Anne-Sophie Pic, qui met en scène une crème légère à la fleur de gingembre, un confit de pamplemousse et une émulsion de verveine exotique.

C'est la cinquième adresse de la Valentinoise, après Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace (deux étoiles Michelin), à Lausanne en Suisse, La Dame de Pic Paris (une étoile Michelin), La Dame de Pic Londres (une étoile Michelin) et le vaisseau amiral à Valence (trois étoiles Michelin).

S'envolant aux quatre coins du monde, la cheffe la plus étoilée du monde (sept macarons Michelin) signe naturellement le menu 2019 de la business class d'Air France.