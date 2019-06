Tables lyonnaises : Saisons, Tissot en quête d’étoile

À Écully, Davy Tissot régale avec une cuisine de MOF goûteuse et précise.

Nous n’avions plus goûté la cuisine de Davy Tissot depuis juillet 2015 et son départ des Terrasses de Lyon, le restaurant étoilé de la Villa Florentine. Le souvenir était celui d’une cuisine goûteuse, inventive, qui mettait en valeur le produit et dressait des passerelles entre Piémont et Lyonnais, grands classiques français et clins d’œil avertis à l’Italie – particulièrement à la Sicile – de son enfance. Au château du Vivier, à Écully, on retrouve cette empreinte de la Botte, en filigrane, comme cette queue de lotte parfaitement rôtie, accompagnée d’un confit de pomelos, d’une crème de fenouil et d’une émulsion de tête de gamberoni.