Tables lyonnaises : Racine, le nouveau trésor de Vaise

Le resto du mois – La table de Valmy a été auréolée en janvier d’un Bib Gourmand par le guide Michelin (menu de qualité à moins de 33 euros). Lyon Capitale est allé prendre racine.

Ancien chef de L’Escarcelle

Il vous reste 76 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Êtes-vous plutôt n√am=(n√a)m et n√1-h=1-∑akhk façon Villani ou “Aux pieds de l’Éternel je viens m’humilier, Et goûter le plaisir de me faire oublier” version tragédie en alexandrins et cinq actes ? Il y a les deux écoles. Le ou la Racine qui nous intéresse ici, c’est le néo-bistrot du quartier Valmy, au cœur de Vaise. Une grosse vingtaine de tables nichées dans l’impasse Charavay, bien connue des archéologues, qui y trouvèrent en 1992 le “trésor de Vaise” : des statuettes en tôle d’argent dorée, trois plats en argent, quatorze cuillères, des bijoux et 83 monnaies, dont certaines, qui n’ont jamais circulé, sont de véritables pièces de collection, aujourd’hui exposées au musée gallo-romain Lugdunum.