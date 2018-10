Tables lyonnaises : Culina Hortus, (r)évolution culinaire

Adrien Zedda emballe à sa table végétarienne, hautement épicurienne, de la rue de l’Arbre-Sec (Lyon 1er). Le jeune chef vise une étoile Michelin ? Il a le niveau.

Vegan, carnivore, ichtyophage, phytophage, graminivore, omni-vore… Qu’à cela ne tienne ! À Lyon Capitale – “les esprits libres” (scriptum est) –, aucune intolérance (alimentaire) n’a cours. Toujours est-il que les palabres culinaires tournent d’ordinaire autour de la viande. Et, à Lyon, force est de reconnaître que le gone est plus adouci aux gratons, au saucisson, aux clapotons, aux amourettes et aux rognons qu’aux graines germées et autre tofu snacké. Il n’empêche que, depuis plusieurs années, on me met au défi de coter un restaurant végétarien (parce que je suis comme feu J.P. Géné, le critique gastronomique du Monde, “je ne vais pas chez un boucher, je rends visite à mon boucher”).