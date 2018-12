Sapnà, le nouveau resto de rue du gang de La Bijouterie à Lyon

La belle sensation culinaire du mois de décembre à Lyon se nomme Sapnà, à deux frites daïkon des Halles de la Martinière. Un petit atelier réjouissant qui joue la cuisine de rue avec esprit.

Un proverbe hindi dit que "le voyage est le printemps du cœur". Arnaud Laverdin, chef et manager de La Bijouterie, et son chef pâtissier Remy Havetz, ont bien assimilé l'adage dans leur nouvelle création Sapnà, "rêve" en langue autochtone*.

* Dans Le Nouveau dictionnaire de la civilisation indienne (éd. Robert Laffont), Louis Frédéric cite le livre de Khwaja Ahmad Abbas, Shear Aur Sapna (La ville et le rêve), 1964.

Si on retrouve un peu le même esprit qu'au déjeuner dans leur fief voisin, rue Hippolyte Flandrin (paniers vapeur, dim sum), c'est à Sapnà plus multiple et plus cosmopolite. On retrouve des goûts de Corée (kimchi), de Méditerranée (coriandre, aïoli), du Japon (furikake, takuan), d'Italie (mascarpone, parmesan), de France (gribiche, beaufort), du Vietnam (cacahuète), de Thaïlande (sriracha), d'Afrique (acacia), d'Inde (lait de coco), d'Orient (freekeh)...

Les techniques de cuisson, plurielles elles aussi, sont une source d'inspiration : poisson cuit en tempura, façon fish and chips à la sauce méridionale, tsukudani d'algues, poitrine de porc confite 12 heures, fermentation...

Cuisine à l'instinct

Ici, on n'est pas dans la street food et ses habits chics mais dans la vraie cuisine de rue, simple, authentique, instinctive, inspirée et inspirante. Pour reprendre la formule du sociologue de l'alimentation Jean-Pierre Corbeau, il y a à Sapnà "une théatralisation de l'acte culinaire" . La cuisine est faite devant vous, comme sur les trottoirs de Hanoï ou Saïgon. Sapnà, c'est l'idée d'un monde globalisé aux échanges gastronomiques boostés.

Les bols (contenant fétiche de la bande de La Bijouterie) sont parfaitement maîtrisés. Les goûts sont puissants. Les textures protéiformes. Les flacons de vignerons épatants. "Aujourd'hui, la nouvelle génération ne fait pas tant dans le blockbuster que dans la cuisine de rue, la cuisine personnelle, la cuisine d'auteur”, est convaincu Arnaud Laverdin, chef et manager de La Bijouterie et de Sapnà.

Nous aussi, on est convaincu. Et emballé. Un authentique songe d'hiver.

Sapnà

7, rue de la Martinière – Lyon 1er

09 817 727 25

Formule midi : 3 bols (deux small et 1 large) 19 euros, 3 bols et 1 dessert 25 euros.