"On a atteint le prix psychologique de la baguette de pain" (François Pozzoli)

François Pozzoli, boulanger Meilleur ouvrier de France à Lyon est l'invité de "6 minutes chrono".

Pourquoi les boulangers pâtissent autant de l'explosion des coûts de l'électricité ?

Dans un récent communiqué, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie conseille aux boulangers de répercuter les prix sur la clientèle limiter les pertes et préconise une augmentation "de 3 à 5 % sur tous les produits".

Le prix de la baguette est-il à son maximum ? "Oui" répond François Pozzoli, boulanger Meilleur ouvrier de France à Lyon et co-fondateur des Ambassadeurs du pain dont la mission est de de défendre et promouvoir le pain de tradition artisanale et faire rayonner ses valeurs nutritionnelles et gastronomiques en France et à l’étranger.