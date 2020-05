Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant YCA dans le 6e

Quoi de mieux avec ce temps de frayer du côté du Pérou, à travers la cuisine inventive, spécial ceviche à emporter, emmenée avec talent par le chef Carlos Camino. Le verbatim de ses assiettes : l’acide, le cru, le sucré et le coloré.

On a connu le Miraflores (du nom d'un district branché de la province de Lima), dans la cafardeuse rue Garibaldi. C'est désormais boulevard des Belges qu'on retrouve le chef Carlos Camino, originaire du village de Jauja – en pleine cordillère des Andes – pour une revisite de sa culture culinaire en version gastronomique, avec des effets de style occidentaux et un dressage volontairement minimaliste. C’est la découverte d’ingrédients boudés par les grandes tables de Lima et relégués au rayon folklorique, un renouvellement de la cuisine traditionnelle.

Avant la réouverture de sa table (qui a perdu son étoile Michelin 2020 pour cause de déménagement, dixit le chef), c'est au bar à ceviche, YCA, qu'on peut retrouver de ce bon air péruvien. Ceviche ? Plat typique de la côte péruvienne, d'origine préhispanique, à base de poisson cru et/ou de fruits de mer, découpés, marinés dans un jus de citron vert, du sel et des piments forts (aji limo), et servi avec des rondelles d'oignons crus, des morceaux d'épis de maïs bouillis et des patates douces froides. Plus récemment est apparue une nouvelle variété de ceviche, appelée tiradito, avec du poisson en carpaccio, mariné dans un jus de citron vert et une crème à base de différents types de piments forts, sans oignons.

Les commandes se font uniquement par SMS au 06 79 59 06 80.

Ceviche, pollo et pokebowl

Clasico 16€

Marinade citron vert-piment rocoto-gingembre, patate douce, maïs cancha, oignon rouge 16€

Marinade citron vert-piment rocoto-gingembre, patate douce, maïs cancha, oignon rouge 16€ Nikkei (en fusion avec le japon) 18€

Marinade citron vert-gingembre-sake-soja-sésame, dashi, avocat brulé, nori, oignon rouge, patate douce 18€

Marinade citron vert-gingembre-sake-soja-sésame, dashi, avocat brulé, nori, oignon rouge, patate douce 18€ Maracuya 17€

Menthe marinade fruit de la passion-citron vert-piment jaune, menthe, maïs cancha, patate douce, chiffles de banane

Menthe marinade fruit de la passion-citron vert-piment jaune, menthe, maïs cancha, patate douce, chiffles de banane Tiradito 17€

Le "carpaccio" estival du ceviche marinade citron vert-piment-jus de fraises, betterave, coriandre, radis 17

Le "carpaccio" estival du ceviche marinade citron vert-piment-jus de fraises, betterave, coriandre, radis 17 Pokebowl de Quinoa ( veggy) 12€

Mangue, pomelos, choux rouge, carottes, concombre, légumes saison, coriandre, graines torréfiées, sauce acevichada citron-mayo-pimentundashi

Mangue, pomelos, choux rouge, carottes, concombre, légumes saison, coriandre, graines torréfiées, sauce acevichada citron-mayo-pimentundashi Butifarra du jour 6,5€

Petit sandwich aux saveurs "Street food"

Petit sandwich aux saveurs "Street food" Empanadas de boeuf ou veggy (3 pièces) 9€

Petit chausson garni légèrement épicé saupoudré de sucre glace

Petit chausson garni légèrement épicé saupoudré de sucre glace Pollo a la Brasa entier la recette originale ! 29€ sur commande 24H à l’avance

avec salade et crudités

Desserts

Biscuit tres leches 9€

Laits de chèvre et vache , lait concentré, cannelle, vanille

Laits de chèvre et vache , lait concentré, cannelle, vanille Salade de fruits Selva 9€

Manioc, lait de coco, fruits frozen, menthe

Manioc, lait de coco, fruits frozen, menthe Tarte coco du Pérou 9€

Ganache Cacao criollo 70 % grand cru brulé à la Panela, pâte sablée cacao

112-114 boulevard des Belges

Lyon 6e

06 79 59 06 80

Du mardi midi au dimanche midi

11h00 à 14h00 & 18h00 à 21h00