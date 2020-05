Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant La Mère Léa dans le 2e

La Mère Léa est sans doute l'un des derniers sanctuaires de la cuisine lyonnaise.

Si le nom de La Voûte se perd dans la mémoire des cafés et bistro de quartiers, celui de Chez Léa remonte à 1943. En 77 ans, la table mythique de la dernière mère lyonnaise, n'aura connu que trois propriétaires. Des sortes de passeurs d'une cuisine un brin désuette et muséale mais si régressive.

En novembre dernier, sous la houlette de son nouveau propriétaire Christian Têtedoie, La Voûte chez Léa s'est dédoublée en deux univers : La Mère Léa et sa belle cuisine lyonnaise et Le Comptoir Léa avec une cuisine traditionnelle plus "canaille" des bouchons lyonnais.

Chaque matin, au milieu des années 40, Léa Bidault écumait les cinq cent mètres du marché Saint-Antoine avec sa charrette à bras estampillée d'une pancarte accrochée "Attention faible femme mais forte gueule". Quatre-vingt ans plus tard, la mère se met à la vente à emporter.

Les commandes peuvent se faire jusqu’à 1h avant le retrait sur place.

Au programme (cette semaine) des réjouissances :

Formules

Terrine de canard aux pruneaux / Volaille fermière sauce au vinaigre et son gratin de macaroni / Paris Brest 17€

Volaille fermière sauce au vinaigre et son gratin de macaroni / Paris Brest 16€

Entrées

Maquereau au vin blanc 9€

Saumon frais façon gravlax 11€

Terrine de canard aux pruneaux 10€

Salade de lentilles aux lardons de sabodet 8€

Plats

Ris de veau aux morilles 22€

Tartare de bavette aux pointes d’asperges et parmesan 16€

Volaille fermière sauce au vinaigre 13€

Gratin d’andouillettes à la moutarde à l’ancienne 11€

Dos de cabillaud sauce champagne 18€

Gâteau de foies blonds sauce financière 10€

Desserts

Tarte tatin 6€

(Tarte 4 personnes 24€)

Île flottante aux pralines et sa crème anglaise à la vanille bourbon maison 4€

Paris Brest 5€

Cake chocolat et fruits secs 4€

Du lundi au samedi

Retrait sur place de 11H à 14h et de 18h à 20h

Commande jusqu’à 1H avant le retrait

11, quai des Célestins – Lyon 2e

Règlement sur place

04 78 42 01 33

www.lamerelea.com