Les nouveaux Bib Gourmand du Michelin à Lyon

En revanche, à Lyon, aucun promu mais quatre relégués (Augusto qui a changé de concept, Le Garet, dont le chef Julien Emmanuelli est décédé en avril dernier, Baltaz'Art et Le Bistrot des Voraces).

Les Bib Gourmands lyonnais 2020 sont : Ani - Aromatique - Le Canut et les Gones- Daniel et Denise Créqui- Danton- Le Jean Moulin - Le Kitchen Café - M Restaurant- Racine - Sauf Imprévu- Sémantème- Substrat- La Table 101- Saku Restaurant- 33 Cité.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les promus sont au nombre de treize : Cozna, Annecy, Akashon, Chamonix-Mont-Blanc, L'As des Neiges, Les Gets, Le Rousseau, Grenoble, Le Bistrot 270, Malataverne, Le Bistrot Saint Jean, La Ferme de Cupelin, Saint-Gervais-les-Bains, Simple et Meilleur, Saint-Martin-de-Belleville, La Ruche, Saint-Péray, Les 3 Faisans, Saint-Savin, La Table des Armaillis, Les Saisies, Café A, Saint-Martin-d'Uriage, et Voyages des sens, Treffort.