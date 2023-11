Ce n’est pas le plus connu des Toques blanches lyonnaises. Anthony Baud, 31 ans, suit son chemin de table, huit ans après avoir ouvert La Quintessence (deux toques Gault&Millau, aux abonnés absents chez Michelin), dans un ancien réfectoire (ou salle des jeux) jésuite (selon les sources).

Le chef vient d’ouvrir Maison Baud, un restaurant plutôt typé bistrot, à deux assiettes de son gastro. Pour les food-trotters, l’établissement a succédé à Victoire et Thomas (dont le propriétaire possède Culina Hortus, le végétarien, hautement recommandable, d’en face). Si la disposition de la salle a été sobrement revue, l’ambiance est la même : pierres apparentes, grandes baies vitrées, belle luminosité. Au programme, trois menus : celui du jour, fluctuant au gré du marché et deux propositions plus recherchées.

Le chef Anthony Baud @Antoine Merlet