Le ketchup made in Charolais bientôt primé au Salon international de l'alimentation ?

Tout le monde connaît le goût sucré et de la tomate du ketchup "classique". À Charolles, l'Institut Charolais à imaginé la conception d'un ketchup made in Charolais, parfumé au foin.

Imaginé par l'Institut Charolais, l'organe de promotion des viandes charolaises, en lien avec le lycée Julien Wittmer et sa plateforme technologique, le ketchup made in Charolais, parfumé au foin, sort de l'ordinaire. "Tout le monde connaît le ketchup. Mais au foin ce n'est pas commun" se confie au Journal de Saône-et-Loire, Nathalie Bois, animatrice de la plateforme technologique et professeure au lycée Wittmer. La production de ce ketchup 2.0 s'inscrit dans une logique de développement durable avec une fabrication du produit "avec des tomates de deuxième choix, sans additif et sans adjuvant".

Pour mettre en avant le produit, les créateurs ont participé au concours MIAM ( Meilleure innovation alimentaire millésime ) et sont toujours en lice pour remporter le premier prix. Les différents produits sont soumis au vote du public et il ne reste plus que sept jours pour voter sur le Facebook de MIAM. Le ketchup se trouve en ce moment en deuxième position.

Cette "compétition" vise à valoriser les démarches et produits innovants du secteur alimentaire régional. "Nous sommes une petite entreprise, mais, sur ce genre de concours, tout le monde est sur le même pied d'égalité", exprime avec enthousiasme la professeur du lycée.

Le 18 octobre, la remise des prix se déroulera pendant le Salon international de l'alimentation de Paris (Sial) qui se tient à Paris. Le prix "Consom’Acteur" sera attribué au produit qui aura le plus de "j’aime" Facebook.