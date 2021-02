Le food-truck de chefs de Lyon 6e remet le couvert

Alors que la France s'inquiète d'un plus que probable troisième confinement, la vente à emporter devenant la norme, 24 chefs lyonnais se réinstallent dans le food truck de place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Après sa première fournée réussie, la Caravane des Chefs, initiative des Toques blanches lyonnaises, installe de nouveau son food-truck place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement.

24 chefs se succéderont du 13 au 28 février prochain : chaque jour d e15h à 18h, du samedi 13 février au dimanche 28 février, un chef (ou deux) proposera sa cuisine à emporter à bord d'un food truck façon food metal jacket, tout en acier chromé, installé place Maréchal Lyautey (en face du Café du Pond). Pas de petits mets à déguster sur place, histoire de ne pas stationner devant le food truck et de créer des attroupements interdits, mais des menus reflets du style culinaire de chacun. Les menus sont disponibles sur www.toques-blanches-lyonnaises.com : Date Chef Etablissement samedi 13 février Marc Boissieux L'inaTTendu dimanche 14 février Christophe Marguin & Vincent Leleu Le Président lundi 15 février Anthony Keravec & Florent Thevenon Jour de Marché

Florent Thevenon Chocolatier mardi 16 février Frédéric Berthod 33 Cité mercredi 17 février Philippe Gauvreau R N Beer jeudi 18 février Joseph Viola Daniel et Denise vendredi 19 février Clément Gilibert & Benoit Charron Terrasse & Marmites Fromagerie Verlaine Christophe Semaska Vigneron samedi 20 février Bernard Chemarin Tante Yvonne dimanche 21 février Florian Rémont Le Bistrot du Potager lundi 22 février Gilles Lahoreau & Anne Brione-Dudoit La Belle Equipe

La Toute Petite Pâtisserie by Anne mardi 23 février Noémie Schmider Nosch mercredi 24 février Julien Gautier M Restaurant jeudi 25 février Pauline & Olivier Fleuret Beurre Noisette vendredi 26 février Olivier Paget

Maxime et Gauthier Dorner L'âme Sœur

Pâtisserie Dorner Frères samedi 27 février Auriane Longuet & Baptiste Depooter Black Bass dimanche 28 février Patrice Chenet L'Assiette du Vin

Quant à l'initiative "Kiosque solidaire", place des Jacobins (2e), lancée par le chef Fabrice Bonnot (Cuisines et dépendances) dans un ancien kiosque à journaux, et devant le succès de l’opération - actuellement en cours - , une prolongation la dernière semaine de février est d'ores et déjà actée, comme Lyon capitale l'annoncait la semaine dernière.

