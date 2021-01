Lyon : un food truck de chefs lyonnais s'installe dans le 6e arrondissement

Alors qu'une réouverture des restaurants le 20 janvier ne semble plus être d'actualité, la vente à emporter devenant la norme, des chefs lyonnais s'installent plusieurs jours dans un food truck place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Le président de la République avait fixé la date de réouverture des restaurants – fermés depuis le 29 octobre – au mercredi 20 janvier. L'éventualité de cette échéance s'éloigne de plus en plus, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises Alain Griset ayant estimé, le 3 janvier dernier, "peu probable" que les restaurants remettent le couvert dans l'immédiat, compte tenu de la situation épidémique. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera jeudi prochain lors d'une conférence de presse.

"Caravane des chefs"

En attendant, les chefs lyonnais se mobilisent. Dernière opération en date, l'initiative de l'association des Toques blanches lyonnaises, avec un réseau de solidarité lyonnais (Lyon Street Food Festival, Institut Paul Bocuse...). Prenant exemple sur le Drive Solidaire by Gourméditerranée (communauté de chefs, restaurateurs, responsables de salle, pâtissiers, boulangers, fromagers, etc., avec Marseille pour épicentre) qui a garé un food truck en plein centre de la cité phocéenne pendant le deuxième confinement, la confrérie culinaire de Lyon lance sa "Caravane des Chefs" du mardi 5 janvier au mercredi 20 janvier (clin d'oeil à la date initiale de réouverture des restaurants).

Un chef par soir pendant 11 jours

Chaque soir, entre 17h et 20h – sous condition que le couvre-feu ne soit pas modifié – un chef (ou deux) proposera sa cuisine à emporter à bord d'un food truck façon food metal jacket, tout en acier chromé, installé place Maréchal Lyautey (en face du "Café du Pont"). Pas de petits mets à déguster sur place, histoire de ne pas stationner devant le food truck et de créer des attroupements interdits, mais des menus reflets du style culinaire de chacun.

Pour commander, il faut se rendre sur la page Facebook des Toques blanches lyonnaises. Les menus sont à retirer le lendemain en click & collect dans le food truck de la place Maréchal Lyautey.

Au programme

Mardi 5 janvier

Marc Boissieu – L'Inattendu

Mercredi 6 janvier

Mathieu Charrois – Epona

Harold Imbault – Bistrot Frazarin

Jeudi 7 janvier

Olivier Paget – L'Âme Soeur

Vendredi 8 janvier

Thomas Perre – Comptoir du Loup Pendu

Samedi 9 janvier

Arnaud Laverdin – la Bijouterie

Dimanche 10 janvier

Maxime Laurenson – Rustique

Lundi 11 janvier

Julien Gautier – M Restaurants

Philippe Bernachon – Maison Bernachon

Mardi 12 janvier

Frédéric Berthod – 33 Cité

Mercredi 13 janvier

Claire Benoit – École de cuisine EDC

Jeudi 14 janvier

Christophe Marguin – Le Président

Vendredi 15 janvier

Claude Barbet – Le Café de la Gare

Samedi 16 janvier

Joseph Viola – Daniel & Denise

Dimanche 17 janvier

Joël Salzy – Les Fines Gueules

Lundi 18 janvier

Christian Têtedoie – Restaurant Christian Têtedoie

Mardi 19 janvier

Stef & Arnaud – Le Duke Food Truck

Mercredi 20 janvier

Marie Lecoq – Le Café du Pont