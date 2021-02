Devant le succès de l’opération “Kiosque solidaire”, où des chefs sont aux fourneaux (ou presque) dans un kiosque à journaux (où ce qu'il en reste), des prolongations sont prévues.

L'opération est à peine commencée (lancée lundi 2 février, consommée vendredi 19 février) qu'elle est d'ores et déjà prolongée.

Lire : Lyon : 15 chefs lyonnais s'installent dans le kiosque de la place des Jacobins

Son artisan, le chef Fabrice Bonnot (Cuisine &Dépendances – Lyon 2e), l'avait laissé entendre : "si ça marche, que tout est vendu, alors je jouerai les prolongations !"

C'est donc (presque) officiel : les Lyonnais auront droit à une semaine de "rab" – vocabulaire de cantoche ou de cambuse un peu étriqué compte tenu de la qualité des menus proposés par les chefs.

L'idée : des "chefs amis" se relaient du 1er février au 19 février (sauf les week-end des 6/7 et 13/14) et proposent un menu unique chaque soir. Chaque chef a carte blanche sur son menu, avec un cahier des charges simple : le menu proposé est de 28,50€. Les chefs sont défrayés du coût de la matière première (une partie des marchandises est offerte par Métro) et les bénéfices sont intégralement reversés au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Thomas Ponson et le chef de Léon de Lyon

Les prolongations se tiendront la dernière semaine de février, avec de nouveaux chefs. Lyon Capitale peut d'ores et déjà vous annoncer la venue de Thomas Ponson (Thomas, La Poissonnerie, Café Thomas, Bouchon Thomas, Bistrot Thomas) et Olivier Bourrat (brasserie Léon de Lyon).

Sur la période 1er-19 février, plus de 1 500 menus ont été vendus, dont les bénéfices seront intégralement reversés au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Petit bonus : Fabrice Bonnot annonce à Lyon Capitale remettre quelques menus en plus pour certains chefs cette semaine... On parle du trois étoiles Régis Marcon. A vos tablettes !

Le concept

6 chefs aux fourneaux pour vous concocter un menu solidaire à partager chez soi "comme au restaurant".

Le prix

Unique : 28,50€ (menu : entrée, plat, dessert).

Où passer commande ?

www.kiosque-chefs-solidaires.fr

Quand passer commande ?

48 heures à l'avance.

Où retirer la commande ?

Kiosque de la place des Jacobins, Lyon 2e.

Quand retirer la commande ?

Sur place, entre 15h00 et 18h00. Livraison possible entre 15h00 et 20h00.