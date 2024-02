Côte de porc fermier à la milanaise, mousseline de pommes de terre à l’huile d’olive et moutarde de fruits @Antoine Merlet

Le nouveau petit restaurant italien qui chante à Lyon.

À peine ouvert et complet tous les jours. Le bouche-à-oreille n’a pas fait chou blanc, tant s’en faut. L’effet “fils de” a probablement joué au lancement. Thomas Asti, le chef de ce nouveau bistrot italien du 6e, est le rejeton de Marco Asti. Pour les becs fins, le maestro, issu d’une famille de cuisiniers toscans, a orchestré avec une élégance sans pareille, pendant une trentaine d’années, jusqu’en 2017, les destinées de Tartufo (Ainay), sans doute l’une des meilleures tables d’il bel paese que Lyon ait connue. Pour donner un coup de pouce à son fils, le papa avait envoyé un mail à tous ses anciens clients, dont certains se pressent aujourd’hui rue de Sèze, amis et copains, pour les aviser de l’ouverture de l’osteria filiale. L’Osteria – qui vient de l’ancien français oste “celui qui donne l’hospitalité” – a succédé aux Apothicaires étoilés de Tabata et Ludovic Mey.