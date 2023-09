De Lyon, "capitale mondiale de la gastronomie", l'Italie lance la candidature de sa cuisine à l'Unesco

Le ministre de l'agriculture italien était à Lyon, vendredi soir, pour lancer officiellement la candidature de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l'Unesco.

"Vous me demandez de vous donner un exemple qui justifie la présence de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l'Unesco... Ce serait plus facile de se demander pourquoi elle n'y est pas déjà : tout le monde connaît la cuisine italienne."

Vendredi soir, dans la salle de la Corbeille du palais de la Bourse de Lyon, classé au titre des monuments historiques, le ministre italien de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Francesco Lollobrigida, a officiellement annoncé la candidature de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Si cette candidature avait été exposée en Italie en mars dernier, la procédure d'inscription auprès de l'Unesco a, elle, été adressée officiellement vendredi 22 septembre.

Et plutôt que faire une annonce à Paris, où siège l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le gouvernement italien, a préféré Lyon, symbole de la gastronomie depuis 1935.

"Lyon, 'capitale mondiale de la gastronomie' a fait comprendre mieux que d'autres l'importance de la cuisine italienne" a expliqué Francesco Lollobrigida, ministre italien de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire @GL

A ce titre, 35 personnalités lyonnaises ont reçu la distinction d' "ambassadeur de l’excellence italienne à Lyon", en reconnaissance de leur engagement dans la promotion et valorisation de l’authentique cuisine italienne.

Référence à peine cachée aux contrefaçons ou produits d’imitation évoquant l’Italie (l'"italian sounding"), qui, selon le ministre italien de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, pèsent plus de 50 milliards d'euros.

Un chiffre qui se rapproche de celui des exportations agroalimentaires italiennes vers le monde, qui ont battu un nouveau record en 2022 avec un volume de ventes de plus de 60 milliards d'euros.

L'Italie : record mondial de récompenses de l'Unesco dans l'agroalimentaire

L'Italie détient déjà cinq reconnaissances de l'Unesco dans le secteur agroalimentaire : la recherche et le cavage des truffes, l’art du pizzaiolo napolitain, la diète méditerranéenne, la transhumance en Méditerranée et dans les Alpes, et la pratique agricole traditionnelle de la culture de la "vite ad alberello" (taille de la vigne en gobelet) de la communauté de Pantelleria.

Il bel paese souhaite aller plus loin, non rassasié, semble-t-il, par ces dispositifs de sauvegarde. "La cuisine, en Italie, est un facteur d'identité important" a appuyé le ministre. L'Unesco devrait répondre à la requête du gouvernement italien à l’horizon 2025.

"La cuisine italienne n’est pas seulement composée de nourriture ou de recettes, mais aussi d’un ensemble de pratiques sociales, d’habitudes et de gestualité faisant de la préparation et de la consommation d’un repas un moment de partage et de rencontres, avait expliqué autorités italiennes, lors de la présentation de la candidature de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l'Unesco, fin mars 2023. Il s’agit du rite collectif d’un peuple qui conçoit la nourriture comme un élément culturel de son identité."

Accompagné de l'équipe nationale de rugby italienne au grand complet, qui a ses quartiers pendant la coupe du monde à Villefontaine, dans l'Isère, la délégation ministérielle italienne avait invité plus de 300 personnes pour un dîner de gala au palais de la Bourse.