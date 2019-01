Ces 4 restaurants qui viennent de recevoir un Bib Gourmand à Lyon

Jarret au morgon et tarte sablée aux figues et au confit de pêche de vignes – Sémantème, Lyon 6e © Tim Douet (montage LC)

C'est une tradition : histoire de mettre l'eau à la bouche avant la sortie de son plat de résistance (le fameux Guide rouge), Michelin dévoile ses "Bib Gourmand" 2019. Lyon en gagne quatre.

En attendant le guide Michelin, dont la sortie est prévue lors du Sirha, à Lyon, à la fin du mois, Bibendum a dévoilé ses "Bib gourmands", 22es du nom.

Un "Bib gourmand" est décerné à un restaurant qui propose une cuisine de qualité dont le prix du menu (entrée, plat, dessert) ne dépasse pas 33 euros en région et 37 euros à Paris.

"Tout le monde parle des étoiles du guide Michelin, lancé il y a plus de 100 ans, et à raison, explique Michael Ellis, le directeur international des guides Michelin. J’en suis ravi, comblé, et très fier, mais n’oublions pas nos Bib gourmands. Plus récents, ils récompensant également d’excellentes tables où on mange très bien à un prix très raisonnable. Depuis 1997, nos Bib Gourmand récompensent en effet les restaurants qui proposent un menu de bonne qualité à un prix modique. La qualité et le prix… voilà nos seuls critères pour décerner nos Bib Gourmand."

Avec 17 petits nouveaux, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus distinguée, devant Provence-Alpes-Cote-d'Azur (11).

Le Rhône rafle 4 Bib gourmands, devant la Drôme et le Puy-de-Dôme 3 chacun, les deux autres départements les plus gourmands selon Michelin.

A Lyon, L'Aromatic, le Sémantème, Racine et le Jean Moulin sont les nouveaux promus.

En 2018, parmi nos douze tables coups de coeur, Lyon Capitale avait couronné L'Aromatic ("Coup de cœur 2018 pour ce bistrot perché de la Croix-Rousse ! Certes, il faut grimper sur le plateau mais, une fois là-haut, vous ne regretterez pas l’excursion") et Sémantème ("La base. Sans fioritures ni chichis. Alban Vehi est un vrai bon cuisinier. Il “ne sait faire que ça” ? On aime.").

Les critiques ci-dessous.