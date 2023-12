Cardons aux coquillages façon risotto : la recette de Sonia Ezgulian

À Lyon, on mange le cardon en gratin à la moelle depuis au moins 1895, date à laquelle L’Écho des Alpes de Grenoble décrit la recette. La cuisinière Sonia Ezgulian le sublime façon risotto de la mer.

Dans la monographie Fleurs, fruits, légumes. L’épopée lyonnaise* – au sujet de laquelle les “sachants académiques” peuvent parfois avoir de la condescendance, alors même qu’on y dépeint l’histoire et le patrimoine d’un territoire –, on apprend que le cardon était cultivé par les Romains, avant de s’éclipser au Moyen Âge et de réapparaître à la Renaissance.

Remontant progressivement la vallée du Rhône, le cardon se répand dans la région dès le XVIIe siècle, où ses côtes tendres et savoureuses sont appréciées. Le père de l’agronomie, Olivier de Serres, qui en cultivait dans sa propriété du Vivarais, louait les mérites de ce légume, particulièrement quand il venait à Lyon, “vrai païs de Cardes”, qui “surpassent en valeur plusieurs fruits du jardin”.

À partir du XIXe siècle, le cardon prend racine dans les sols alluvionnaires, profonds et frais du Rhône, à Vaulx-en-Velin. Les jardiniers lyonnais réussissent, après des années de sélection et d’amélioration, à obtenir la variété “inerme vert de Vaulx-en-Velin”, aujourd’hui considérée comme l’une des plus agréables au palais (et sans épines).

*Fleurs, fruits, légumes. L’épopée lyonnaise, Stéphane Crozat, Philippe Marchenay, Laurence Bérard, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2010.

Lire aussi : Le cardon, la substantifique moelle de Vaulx-en-Velin

La recette des cardons aux coquillages façon risotto de Sonia Ezgulian

Ingrédients pour 4 personnes

6 tiges de cardons

500 g de coques ou palourdes

20 cl de lait

15 cl de vin blanc

4 échalotes

3 pincées de noix de muscade

40 cl de crème fleurette

50 g de beurre

2 c. à café d’huile d’arachide

1 citron

15 brins de ciboulette

1 tige d’estragon

60 g de parmesan

Sel fin et poivre du moulin

Retirez patiemment les fils des tiges de cardons puis taillez ces dernières en petits cubes. Plongez-les au fur et à mesure dans de l’eau froide citronnée pour les empêcher de noircir. Faites cuire les cardons 20 minutes dans une grande casserole d’eau salée additionnée des 20 cl de lait.

Dans une sauteuse, avec une cuillerée à café d’huile d’arachide, faites suer une échalote hachée. Ajoutez les coquillages soigneusement nettoyés et dessablés. Versez le vin blanc, couvrez et laissez cuire les coquillages jusqu’à ce qu’ils soient tous ouverts. Parsemez de ciboulette ciselée et décoquillez les palourdes.

Dans une poêle, faites fondre le beurre avec le reste de l’huile d’arachide et ajoutez les trois échalotes finement ciselées. Incorporez la crème fleurette et les cardons égouttés. Assaisonnez de sel, de poivre et de muscade puis laissez réduire quelques minutes. Hors du feu, ajoutez le parmesan râpé et mélangez vivement.

Dressez les cardons aux coquillages dans quatre assiettes creuses, parsemez de feuilles d’estragon et servez aussitôt.

@Emmanuel Auger

@Emmanuel Auger

@Emmanuel Auger