A Lyon, au Food Traboule, Le Bistrot du Potager se lance dans le sucré

Loin de la pâtisserie traditionnelle ou du salon de thé classique, le Bistrot du Sucré ne rentre dans aucune case. On y retrouvera les mêmes codes que dans les bistrots du potager, un état d’esprit dédié à la gourmandise, à la générosité et au partage. Au menu ? Riz au lait, tiramisu et mousse au chocolat servis à la cuillère, crème caramel, flan, tarte à partager... Certains grands classiques de la maison tels que les cookies de Pimousse seront aussi de la partie. La spécialité ? Le Mitchut du Bistrot, un dessert à composer selon ses envies à partir d’une brioche landaise réalisée par l’artisan Patrice Lubet à Hossegor et pressée façon gaufre. Reste à choisir son topping parmi les crémeux chocolat, fruits frais, granola et autres compotées... Le Pastis landais laissera sa place au sablé breton ou au chou à composer soi-même. "On change le fond, pas le principe !" résume le Bistrot du Potager.

Pour découvrir en avant-première les desserts du Bistrot du Potager version sucré Food Traboule en avant-première, rendez-vous dans le Sugar Hangar du Lyon Street Food Festival, du 12 au 15 septembre aux Subsistances.