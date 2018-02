Gobee.bike quitte Paris et Lyon

À Lyon, la start-up de vélos en libre-service avait "remercié ses salariés en période d'essai".

Gobee Bike vandalisé, Lyon 6e.

L'avenir continue de s'assombrir pour la société hongkongaise créée par un Français. Gobee.bike cesse son activité à Paris, première ville française à voir apparaître les vélos verts en libre-service et sans station quelques mois plus tôt. En cause ? Le vandalisme et le vol de leurs bicyclettes. En quittant le marché italien, la start-up estimait que 60% de son parc de vélos a été endommagé ou volé en Europe. En France, après s'être déjà retirée de Lille et de Reims, la start-up a également conformé son départ de Lyon. Selon plusieurs sources, la société avait "remercié ses salariés en période d'essai". Depuis plusieurs semaines déjà, les vélos verts restent introuvables dans les rues de Lyon.

Mise à jour à 17h : Gobee vient de confirmer son départ de France.