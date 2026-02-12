Vaulx-en-Velin : une nouvelle place de 5 000 m² livrée au Mas du Taureau

Le parvis de l'Atelier Léonard de Vinci achève la transformation des espaces publics de la ZAC du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin. Plusieurs équipements sportifs et un parking végétalisé ont également été livrés.

La Métropole de Lyon et la Ville de Vaulx-en-Velin ont livré le parvis de l'Atelier Léonard de Vinci, au cœur de la ZAC du Mas du Taureau. Sur environ 5 100 m², cet espace pavé accueillera le marché des produits manufacturés, mais aussi des moments de rencontre et de détente. Il intègre une fontaine centrale de 550 m², des bancs et 43 arbres.

Le mail Jean Jaurès, qui relie l'avenue Maurice-Thorez à l'avenue Gaston-Monmousseau, a été livré avec plusieurs équipements sportifs : un terrain de football, deux terrains de tennis, deux terrains de basket 3x3 et des structures de fitness. Largement végétalisé, il compte 112 arbres et environ 8 500 arbustes et vivaces. Il accueille les voies lyonnaises 1 et 5, qui relieront à vélo Vaulx-en-Velin, La Soie, Villeurbanne et les quais du Rhône.

Le parking Triangle, livré fin 2025, offre 38 places avec des noues permettant de capter les eaux de pluie. Le coût des travaux s'élève à 3,35 millions d'euros HT pour le parvis et 2,15 millions d'euros HT pour le mail.