Les professionnels de l'éducation en grève demain à Lyon

Le monde de l'éducation sera en grève demain à Lyon. Une manifestation démarrera à 14 heures depuis la place Guichard (3e arr.) avant un rendez-vous avec le rectorat à 16 heures.

Le monde enseignant se met en grève. Dans un communiqué publié mardi 30 janvier, le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES-FSU) appelle à la grève demain, jeudi 1er février. "À l'appel de toutes les organisations syndicales", les enseignants se rassembleront sur la place Guichard (3e arr.) à partir de 14 heures, avant de se diriger vers le rectorat de Lyon (7e arr.). À 16 heures, ils seront reçus par le secrétaire général de l'académie ainsi que la directrice des ressources humaines.

Dénoncer "le mépris" pour l'école publique

Par ce mouvement de grève, le syndicat souhaite dénoncer "le mépris affiché pour l'école publique et ses personnels au plus haut de l'institution." SNES-FSU appelle également à "porter des exigences salariales", alors que "les faibles mesures autour du point d'indice n'ont pas permis de compenser l'inflation et de rattraper les pertes subies en termes de pouvoir d'achat depuis 30 ans."

Enfin, les professionnels de l'éducation dénoncent avec virulence les "réformes rétrogrades" annoncées par le Premier ministre, Gabriel Attal, mardi lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. "A l'heure actuelle, la réforme du collège, comme cela s'est produit pour la réforme du lycée, n'est toujours pas précisée par une publication officielle, mais elle doit quand même s'appliquer l'an prochain en fonction des annonces gouvernementales. La mise en place diverse et variée de ces annonces n'en sera que plus chaotique dans les établissements", expliquent-ils dans leur communiqué. Toujours selon le syndicat, ces nouvelles mesures contribueraient à "aggraver les inégalités et le tri social."

