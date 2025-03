La 17e édition du pionnier européen des trails urbains rechausse les baskets dimanche 31 mars.

LUT. Journée du patrimoine pour VIP en baskets. LUTeur. Coureur qui participe au LUT.

Pionnier du genre en 2007, le Lyon Urban Trail a essaimé un peu partout. Plus de 140 villes en Europe organisent aujourd'hui leur trail urbain, de Venise à Rotterdam, en passant par Saint-Jean-de-Luz, Nîmes, Crémieu ou Montepulciano.

Le succès gonfle avec les éditions. Alors que 2024 avait déjà enregistré un record d'affluence, avec 9 000 coureurs, l'opus 2025 en affiche 9 500.

Soixante-treize jours avant le départ, 6 000 des 9 500 dossards étaient déjà réservés (plus du double par rapport à 2023). Fin janvier, la 17e édition du Lyon Urban Trail était sold out sur les quatre courses (37 km, 25 km, 15 km, 10 km) et la rando (10 km).

6 chiffres du Lyon Urban Trail



17

La 17e édition, du premier trail urbain de France, inventé à Lyon en 2007



9 500

Le nombre de coureurs inscrits



6 000

Le nombre de marches d'escaliers à gravir sur le grand parcours, soit 10 fois et demi la montée de Nicolas Lange



22

Le pourcentage de pente de la montée Tassigny



53

Le dénivelé positif à gravir sur les 230 m de longueur de la Sarra.



14,3

La vitesse moyenne, en km/h, de Sébastien Spelher lors de sa victoire en 2023 sur le 37 km, recordman de l'édition

Spehler vs Casquette verte

"9 500, c'est la capacité max' dans ce format. On ne peut pas agrandir la place Saint-Jean. Une réflexion est d'ores et déjà engagée pour l'année prochaine". voit Michel Sorine, co-fondateur et patron d'Extra Sports, l'agence aux 100 000 dossards, organisatrice du trail urbain lyonnais (qui grimpe jusqu'à Caluire et Sainte-Foy-lès-Lyon).

Cette année, sur l'épreuve reine du 37 km, côté gros coureurs, l’Alsacien Sébastien Spehler aux trois victoires sur le LUT (2014, 2017 et 2023), et détenteur du record de vitesse de l'épreuve (14,3 km/h !) fera la course avec le Parisien Alexandre Boucheix, alias Casquette verte (triple vainqueur de la Lyon-Sainté-Lyon), habitué des marches de Montmartre, qui découvrira le charme des escaliers lyonnais.

Un charme tout relatif avec 6 000 escaliers et pas moins de onze bosses à plus de 17% de pente.

Chez les féminines, la Lyonnaise Anna Mazel (deux LUT by Night à son palmarès, une dizaine de victoires en 2024 et une 2e place sur le très relevé Trail Givré de Montanay 2025) ou Anne-Sophie Vittet, vice-championne de France de 3000 steeple en 2017 (33:52 sur 10 km, 1:15:30 sur le semi marathon de Run in Lyon 2024, qu’elle remporte, 2:43 sur Marathon), qui vient de remporter le 26 km du Trail givré de Montanay.

Jusqu'au bout du tunnel de la rue Terme

L’un des clous du spectacle : la montée du tunnel de la rue Terme : une belle côte de 500 m avec 70 m de D+, soit 13% de moyenne. Mais un show son et lumière qui fait oublier que ça pique sévère.

Parmi les lieux insolite ouverts spécialement pour l'occasion, le fort Saint-Jean, dont les remparts imposants datent du XVle. Grâce à l’autorisation de l’Ecole Nationale des Finances publiques de Lyon, les coureurs des parcours 37, 25 et 15 km vont cette année pouvoir courir à l’intérieur du fort et effectuer une traversée ludique et spectaculaire du site.

L'Hôtel de Ville s'ouvre pour le LUT

La montée du Gourguillon, dans le sens de la descente

Le passage dans la cour d'honneur de l'Hôtel de Ville avec, cette année, la présence de Zeus, le cheval des JO

6 000 marches sont au programme du 37 km

Le tunnel de la rue Terme (ex funiculaire de La Croix Rousse) est au programme et sera privatisé pour les LUTeurs. Une belle côte de 500 m à 13% de moyenne avec 70 m de D+

Le haut du tunnel de la rue Terme est animé par un DJ, avec un show son et lumière qui fait grimper tout seul

La montée de la piste de la Sarra : 340 mètres de long pour 63 m D+, une pente à 21,2%

La montée Soulary : 320 mètres de long pour 61 m D+, soit une pente à 19,2%

Construit entre 1831 et 1836 pour protéger la

population contre des invasions, le fort de Montessuy n'a finalement jamais servi. Il

appartient à la mairie depuis 1972, espace vert de la ville de Caluire,

et est utilisé par plusieurs associations. Le fort est doté d'un vaste

réseau de galeries souterraines pour compléter le dispositif défensif.

Le parc qui l'entoure est occupé régulièrement par des promeneurs,

des boulistes

UTMB Index

Sur le Lyon urban Trail le 37 km et le 25 km sont des courses UTMB Index.

Qu'est-ce qu'une course UTMB Index ?



Une course UTMB Index permet aux coureurs d'actualiser leur UTMB Index (niveau de performance) dans la catégorie correspondante (20K, 50K, 100K ou 100M) et de bénéficier de conditions d’accès privilégiées aux courses des UTMB World Series Events ou Majors.

Les conditions d’accès privilégiées correspondent à :

- une période de pré-inscription exclusive

- les meilleurs tarifs possible

- un accès à l’ensemble des places disponibles sur la base du premier inscrit, premier servi

Les parcours du Lyon Urban Trail 2025

37 km

En réalité 39,4 km sur Strava, avec 1 433 m D+

Départ : dimanche 30 mars à 7h30 de la place Saint-Jean

3 ravitaillements solides et liquides

Index UTMB : 50K M

25 km

En réalité 26,7km sur Strava pour 1 112 m D+

Départ : dimanche 30 mars à 8h30 de la place Saint-Jean

2 ravitaillements solides et liquides

Index UTMB : 20K M

15 km

En réalité 15, 8 km pour 702 m D+

Départ : dimanche 30 mars à 10h30 de la place Saint-Jean

1 ravitaillement solides et liquides

10 km

En réalité 11 km sur Strava et 459 m D+

Départ : dimanche 30 mars à 12h30 de la place Saint Jean

1 ravitaillement solides et liquides

Rando 10 km

En réalité 11 km et 459 m D+

Départ : dimanche 30 mars à 9h15 de la place Sainnt-Jean