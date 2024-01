Grande rue de la Guillotière à Lyon : les travaux débutent

Les travaux de requalification et de végétalisation de la grande rue de la Guillotière ont débuté à Lyon. Le projet avait fait l'objet d'une concertation en 2023.

Des travaux pour un réaménagement total de la rue. La métropole de Lyon a annoncé avoir débuté les travaux de requalification et de végétalisation de la grande rue de la Guillotière, entre la rue Garibaldi et le boulevard des Tchécoslovaques.

"Le projet, qui a fait l’objet d’une concertation en 2023, consiste à végétaliser et à apaiser la grande rue de la Guillotière, tout en améliorant les cheminements piétons et la circulation cyclable" explique le communiqué de presse.

50 arbres de 1500 m2 d'espaces végétalisés seront plantés pour lutter contre les îlots de chaleur dans le quartier. Le trottoir de la rue sera également élargi et une piste cyclable sera créée. "Les placettes Garibaldi, Domer, Crestin et Tchécoslovaques seront reconfigurées, avec des mobiliers urbains et ludiques, et végétalisées avec des massifs et des plantations variées" poursuit la métropole.

Les travaux devraient durer toute l'année 2024.